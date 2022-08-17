Житель ХМАО по просьбе знакомого жестоко расправился с кошкой

Житель поселка Агириш Советского района ХМАО жестоко умертвил кошку. Сделал он это по просьбе знакомого, написала в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в социальной сети «ВКонтакте» жительница поселка.
«14 августа 2022 года, средь бела дня, в городском поселении Агириш живодер жестоко убил кошку. [Он] привязал бедное животное к веревке, нещадно бил ее о мусорный бак, пока не убил», — сообщает в соцсети автор поста.
Совершить этот жестокий поступок мужчину попросил его знакомый, которому принадлежала кошка. Он аргументировал свою просьбу тем, что животное не ходит в лоток.
Автор поста решительно осудила факт жестокого обращения с животными. Она подала заявление в полицию.
В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что материал зарегистрирован. В настоящее время участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU рассказало о живодере, расстрелявшем медвежонка на трассе. Убийцей оказался абориген из ХМАО.
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