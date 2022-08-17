Супружескую пара из Тюмени обвинили в убийстве знакомой на почве ревности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Уголовное дело готово к передаче в суд.
«По версии следствия, обвиняемые из-за конфликтной ситуации, возникшей в их семье на почве ревности, решили убить общую знакомую 1985 г. р. Супруги разработали план, согласно которому, вечером 11 февраля мужчина под предлогом очередного свидания пригласил потерпевшую к себе в гости, где они с супругой убили ее, После чего выкинули тело в мусорный бак в одном из районов города Тюмени, а вещи женщины сожгли дома в печи», — рассказали в ведомстве. Тело обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода.
45-летнему мужчине и его 31-летней супруге предъявлено обвинение по п. «Ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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