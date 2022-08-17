17 августа 2022

Супругов из Тюмени обвинили в убийстве знакомой. «Тело выкинули в мусорный бак»

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, печка, огонь, печь
Вещи убитой тюменки сожгли в печи Фото:

Супружескую пара из Тюмени обвинили в убийстве знакомой на почве ревности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Уголовное дело готово к передаче в суд.

«По версии следствия, обвиняемые из-за конфликтной ситуации, возникшей в их семье на почве ревности, решили убить общую знакомую 1985 г. р. Супруги разработали план, согласно которому, вечером 11 февраля мужчина под предлогом очередного свидания пригласил потерпевшую к себе в гости, где они с супругой убили ее, После чего выкинули тело в мусорный бак в одном из районов города Тюмени, а вещи женщины сожгли дома в печи», — рассказали в ведомстве. Тело обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода.

45-летнему мужчине и его 31-летней супруге предъявлено обвинение по п. «Ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Супружескую пара из Тюмени обвинили в убийстве знакомой на почве ревности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Уголовное дело готово к передаче в суд. «По версии следствия, обвиняемые из-за конфликтной ситуации, возникшей в их семье на почве ревности, решили убить общую знакомую 1985 г. р. Супруги разработали план, согласно которому, вечером 11 февраля мужчина под предлогом очередного свидания пригласил потерпевшую к себе в гости, где они с супругой убили ее, После чего выкинули тело в мусорный бак в одном из районов города Тюмени, а вещи женщины сожгли дома в печи», — рассказали в ведомстве. Тело обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода. 45-летнему мужчине и его 31-летней супруге предъявлено обвинение по п. «Ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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