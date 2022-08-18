У экс-депутата Перми, сидящего за мошенничество, меняются условия

Рассмотрение вопроса об УДО Владимира Нелюбина назначено на 22 августа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Госкорпорация «АСВ» продала больше половины долга экс-депутата Законодательного собрания Пермского края и бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина. Сейчас он находится в колонии за хищение у этой кредитной организации 200 млн рублей. Об изменении условий перед рассмотрением вопроса об условно-досрочном освобождении экс-депутата сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Право требования 99 млн рублей выкупило пермское ООО „Сириус“, а 200 млн рублей, которые Владимир Нелюбин должен вернуть по приговору суда, — физлицо Леонид Денисов. Всего первоначальные кредиторы по договорам цессии передали права требования к экс-банкиру на сумму более 1,7 млрд рублей», — передает издание.

Источники «Коммерсант-Прикамье» полагают: если задолженность выкупили дружественные ему лица, это может облегчить положение банкрота и сыграть на руку при рассмотрении вопроса об УДО. Общий долг Владимира Нелюбина перед реестровыми кредиторами на сегодня превышает 2,5 млрд рублей. Решение о замене в реестре требований кредиторов по делу о банкротстве бывшего совладельца «Экопромбанка» вынес Арбитражный суд Ростовской области. В определении суда указано, что в целом сумма его долга перед «Экопромбанком» превышает полмиллиарда рублей, учитывая проценты и неустойку. Из них 200 млн — сумма гражданского иска, который «АСВ» предъявило в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Нелюбин был осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца с пребыванием в колонии общего режима. Отсидев половину срока, он просил об условно-досрочном освобождении. Рассмотрение вопроса об УДО суд Железнодорожного района Ростова-на-Дону рассмотрит 22 августа.