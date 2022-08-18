Жители города сообщил, что из-за пожара перекрыли проезд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара перекрыли проезд. По словам жителя города, опубликовавшего видео в одном из-за местных telegram-каналов, возгорание произошло из-за газа.

«Доброго дня. На промзоне газ горит, перекрыли третий проезд», — написал анонимно автор в группе «NSK». В управлении МЧС России по ЯНАО агентству сообщили, что информация проверяется. Ответ предоставят позже.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске загорелся мусорный полигон. Тогда площадь задействованная огнем составила 1000 квадратных метров.