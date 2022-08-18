18 августа 2022
17 августа 2022

В Ноябрьске из-за пожара перекрыли проезд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят поля. Тюмень, дым, пожар, огонь
Жители города сообщил, что из-за пожара перекрыли проезд Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара перекрыли проезд. По словам жителя города, опубликовавшего видео в одном из-за местных telegram-каналов, возгорание произошло из-за газа.

«Доброго дня. На промзоне газ горит, перекрыли третий проезд», — написал анонимно автор в группе «NSK». В управлении МЧС России по ЯНАО агентству сообщили, что информация проверяется. Ответ предоставят позже.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске загорелся мусорный полигон. Тогда площадь задействованная огнем составила 1000 квадратных метров.

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В Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара перекрыли проезд. По словам жителя города, опубликовавшего видео в одном из-за местных telegram-каналов, возгорание произошло из-за газа. «Доброго дня. На промзоне газ горит, перекрыли третий проезд», — написал анонимно автор в группе «NSK». В управлении МЧС России по ЯНАО агентству сообщили, что информация проверяется. Ответ предоставят позже. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске загорелся мусорный полигон. Тогда площадь задействованная огнем составила 1000 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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