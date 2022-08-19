Хозяйка курганского отеля материла и унижала тюменских детей. Видео

19 августа 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Подростки сняли на видео, как владелица отеля материла и оскорбляла их за нарушение правил Фото: Александр Мамаев © URA.RU Владелица отеля в Шадринске Курганской области оскорбляла, материла и не выпускала подростков-хоккеистов из номеров. Дети приезжали в Шадринск из Тюмени на турнир и сняли нападки хозяйки заведения на видео, рассказала URA.RU мама одного из подростков. «Наши дети 12-13 лет ездили в Шадринск играть в хоккей. ИП Пяткова Оксана — хозяйка отеля взяла предоплату 300 000 рублей. Перед этим собственница сообщила, что детям постельное она не выдает, забрала кружки и полотенца. Почти каждый день она (или ее помощница) без спроса заходила в номера, забирала еду и сок. Говорила, чтобы дети не высовывались из своих номеров. Хватала детей за горло и за лицо. Унижала, оскорбляла и угрожала прибить! Потом нам сообщила, что дети все сломали и отправила нам фото, а дети отправили видео этих „разборок“», — написала мама одного из подростков URA.RU приложив видео. На видео женщина матерится и кричит: «Почему правила нарушили? Когда преступники нарушают правила, их садят. Так вы такие же преступники все малолетние. [.]. Еще раз я услышу, что вы бегаете, шумите или что-нибудь ломаете, вылетите отсюда, сегодня же вас за дверь вышвырну». По словам собеседницы, позже владелица отеля извинилась перед родителями через мессенджер. Подросткам она передала по леденцу. Оксана Пяткова сообщила URA.RU, что гостиница «пострадала от непорядочных организаторов», которые бросили детей одних. «В первые же дни проживания было испорчено имущество, сломаны кровати и стена в коридоре. Администратор потребовал веселится из гостиницы, но требования были проигнорированы. По прибытию в гостиницу, мы обнаружили полный разгром: сломаны кровати, ручки на дверях, стены измазаны и исчерканы. Тренеров с детьми не было. Мы начали делать детям замечания и разъяснения правил проживания, на что они только надсмехались. Это нас окончательно вывело из себя, поэтому я так начала с ними общаться. Это видео попало родителям и организаторам, и они потребовали вернуть деньги за проживание, иначе сообщат в СМИ», — рассказала она. Пяткова добавила, что несколько дней спортсмены проживали без оплаты и фактически «захватили отель». Она призналась, что ей стыдно за ситуацию, заложниками которой оказались дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелица отеля в Шадринске Курганской области оскорбляла, материла и не выпускала подростков-хоккеистов из номеров. Дети приезжали в Шадринск из Тюмени на турнир и сняли нападки хозяйки заведения на видео, рассказала URA.RU мама одного из подростков. «Наши дети 12-13 лет ездили в Шадринск играть в хоккей. ИП Пяткова Оксана — хозяйка отеля взяла предоплату 300 000 рублей. Перед этим собственница сообщила, что детям постельное она не выдает, забрала кружки и полотенца. Почти каждый день она (или ее помощница) без спроса заходила в номера, забирала еду и сок. Говорила, чтобы дети не высовывались из своих номеров. Хватала детей за горло и за лицо. Унижала, оскорбляла и угрожала прибить! Потом нам сообщила, что дети все сломали и отправила нам фото, а дети отправили видео этих „разборок“», — написала мама одного из подростков URA.RU приложив видео. На видео женщина матерится и кричит: «Почему правила нарушили? Когда преступники нарушают правила, их садят. Так вы такие же преступники все малолетние. [.]. Еще раз я услышу, что вы бегаете, шумите или что-нибудь ломаете, вылетите отсюда, сегодня же вас за дверь вышвырну». По словам собеседницы, позже владелица отеля извинилась перед родителями через мессенджер. Подросткам она передала по леденцу. Оксана Пяткова сообщила URA.RU, что гостиница «пострадала от непорядочных организаторов», которые бросили детей одних. «В первые же дни проживания было испорчено имущество, сломаны кровати и стена в коридоре. Администратор потребовал веселится из гостиницы, но требования были проигнорированы. По прибытию в гостиницу, мы обнаружили полный разгром: сломаны кровати, ручки на дверях, стены измазаны и исчерканы. Тренеров с детьми не было. Мы начали делать детям замечания и разъяснения правил проживания, на что они только надсмехались. Это нас окончательно вывело из себя, поэтому я так начала с ними общаться. Это видео попало родителям и организаторам, и они потребовали вернуть деньги за проживание, иначе сообщат в СМИ», — рассказала она. Пяткова добавила, что несколько дней спортсмены проживали без оплаты и фактически «захватили отель». Она призналась, что ей стыдно за ситуацию, заложниками которой оказались дети.