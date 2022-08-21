Курганские рыбаки пожаловались политикам на арендаторов озер

В Петуховском округе жители жалуются, что им не разрешают рыбачить на местных озерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Петуховского округа Курганской области обратились к депутату Курганской областной думы Юрию Ярушину с просьбой помочь решить вопрос с любительской рыбалкой. Они отмечают, что арендаторы не пускают местных рыбаков на водоемы. Об этом URA.RU рассказал координатор частоозерского отделения ЛДПР Андрей Еловский. Информацию подтвердил Ярушин.

«В озеро у деревни Большое Приютное запущен карп. Рыбаков, которые хотят просто половить на удочку, туда не пускают. Водоем оформлен, как товарный. При этом на нем проводят соревнования по рыбной ловле. А простому человеку туда не попасть», — уточнил представитель партии. Еловский добавил, что петуховских рыбаков это задело, и они решили писать обращения.

Депутат облдумы Юрий Ярушин в разговоре с корреспондентом URA.RU добавил, что обращение от рыбаков получил, данный вопрос находится в работе. «Давно рыбаки высказывают недовольство подобными запретами. В каждой ситуации нужно отдельно разбираться. Собираем информацию, узнаем точки зрения всех сторон. Нужно понять, по закону арендаторы не пускают рыбачить или это самоуправство. Может рыбаки что-то тоже недопоняли. Разбираемся», — уточнил политик. По его словам, данный вопрос будут рассматривать осенью на заседании профильного комитета облдумы.

В департаменте информационной и внутренней политики региона URA.RU в ответ на редакционный запрос сообщили, что в Петуховском округе в аренду переданы 53 озера. По федеральному законодательству любительская рыбалка запрещена в товарных водоемах. «По правилам рыболовства арендатор имеет право запретить гражданам вылов вселенных водных биологических ресурсов на зарыбленном им водоеме», — уточнили в пресс-службе правительстве. Там добавили, что жители могут рыбачить на озерах общего пользования.

В распоряжении редакции нет телефонов арендаторов петуховских озер. В открытом доступе списка бизнесменов, которые владеют товарными водоемами, найти не удалось.