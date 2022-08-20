Шойгу указал на нацистскую политику Евросоюза

Запрет всем россиянам въезжать в Евросоюз — это проявление нацистской политики. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на I Международном антифашистском конгрессе.
«Идея запрета всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики», — отметил Шойгу. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Звезда». Также он отметил, что политика «запрещения всего, связанного Россией», которую проводит Киев, не находит поддержки у многих украинцев.
I Международный антифашистский конгресс начался 20 августа и проходит в рамках форума «Армия-2022». В нем принимают участие федеральные органы власти, в том числе Минобороны, общественные организации, деятели культуры и историки.
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Запрет всем россиянам въезжать в Евросоюз — это проявление нацистской политики. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на I Международном антифашистском конгрессе. «Идея запрета всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики», — отметил Шойгу. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Звезда». Также он отметил, что политика «запрещения всего, связанного Россией», которую проводит Киев, не находит поддержки у многих украинцев. I Международный антифашистский конгресс начался 20 августа и проходит в рамках форума «Армия-2022». В нем принимают участие федеральные органы власти, в том числе Минобороны, общественные организации, деятели культуры и историки.