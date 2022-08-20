Шойгу указал на нацистскую политику Евросоюза

ЕС проявляет нацистскую политику, когда озвучивает идею не впускать на свою территорию всех россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запрет всем россиянам въезжать в Евросоюз — это проявление нацистской политики. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на I Международном антифашистском конгрессе.

«Идея запрета всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики», — отметил Шойгу. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Звезда». Также он отметил, что политика «запрещения всего, связанного Россией», которую проводит Киев, не находит поддержки у многих украинцев.

I Международный антифашистский конгресс начался 20 августа и проходит в рамках форума «Армия-2022». В нем принимают участие федеральные органы власти, в том числе Минобороны, общественные организации, деятели культуры и историки.