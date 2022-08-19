Пермяк изнасиловал девушку в подъезде жилого дома

Наказание по статье об изнасиловании — лишение свободы на срок от трех до шести лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики расследуют уголовное дело об изнасиловании. Инцидент произошел в Березниках (Пермский край) в подъезде дома на одной из центральных улиц. Девушка возвращалась с работы и во дворе познакомилась с мужчиной, передают СМИ.

«Мужчина пригласил потерпевшую в гости, на что она согласилась. По ходу вечера подозреваемый потребовал продолжения, но девушка не изъявила желания и отправилась домой. Раздосадованный Ромео догнал девушку в подъезде и все-таки решил получить желаемое силой», — написано в группе телеканала «Свое ТВ» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на СК Березников.

Мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение. В настоящее время проводится следствие. URA.RU писало ранее, что в подъезде жилого дома в Перми на возвращавшуюся вечером 2 августа девушку напал маньяк. Информация об этом появилась в соцсети. На вид мужчине было примерно 30 лет. Пермячка закричала, что отпугнуло преступника.