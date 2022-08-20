Ортопед Дунаев заявил об опасности домашних тапочек

21 августа 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Обычные тапочки на тонкой подошве вряд ли можно назвать полезными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регулярная носка домашних тапочек способна привести к бурситу, а ходьба босиком — к плоскостопию и плантарному фасцииту. Об этом URA.RU рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев. «Здоровье стоп во многом зависит от того, в какой обуви вы ходите, в том числе дома. Обычные тапочки на тонкой подошве вряд ли можно назвать полезными. Они плохо выполняют функцию амортизации и недостаточно „глушат“ ударную волну при ходьбе. Ношение этой обуви зачастую провоцирует появление бурсита первого плюснефалангового сустава. Незакрепленная в тапочке нога скользит вперед при движении и попадает в узкий нос обуви, который давит на передний отдел стопы. Из-за такого регулярного воздействия в определенных случаях воспаляется сумка сустава большого пальца», — предупредил Лев Дунаев. А вот ходить босиком вредно для позвоночника, утверждает врач. «Стопы не могут должным образом защищать от ударной или статической нагрузки суставы и позвоночник. Страдают и сами стопы. При ходьбе босиком увеличивается вероятность развития плантарного фасциита — воспаления связки, которая соединяет пяточную кость с основанием пальцев. Кроме того, нежелание носить домашнюю обувь может стать причиной развития плоскостопия при наличии к нему предрасположенности. Из-за этого заболевания нагрузка на ступни распределяется неправильно. В результате ноги быстрее устают и болят даже при небольших физических нагрузках», — объяснил травматолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регулярная носка домашних тапочек способна привести к бурситу, а ходьба босиком — к плоскостопию и плантарному фасцииту. Об этом URA.RU рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев. «Здоровье стоп во многом зависит от того, в какой обуви вы ходите, в том числе дома. Обычные тапочки на тонкой подошве вряд ли можно назвать полезными. Они плохо выполняют функцию амортизации и недостаточно „глушат“ ударную волну при ходьбе. Ношение этой обуви зачастую провоцирует появление бурсита первого плюснефалангового сустава. Незакрепленная в тапочке нога скользит вперед при движении и попадает в узкий нос обуви, который давит на передний отдел стопы. Из-за такого регулярного воздействия в определенных случаях воспаляется сумка сустава большого пальца», — предупредил Лев Дунаев. А вот ходить босиком вредно для позвоночника, утверждает врач. «Стопы не могут должным образом защищать от ударной или статической нагрузки суставы и позвоночник. Страдают и сами стопы. При ходьбе босиком увеличивается вероятность развития плантарного фасциита — воспаления связки, которая соединяет пяточную кость с основанием пальцев. Кроме того, нежелание носить домашнюю обувь может стать причиной развития плоскостопия при наличии к нему предрасположенности. Из-за этого заболевания нагрузка на ступни распределяется неправильно. В результате ноги быстрее устают и болят даже при небольших физических нагрузках», — объяснил травматолог.