Прилепин обвинил Зеленского в гибели дочери философа Дугина

21 августа 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

Украина давно перешла «рубеж», считает Захар Прилепин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский «дал добро» на убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Об этом в своем telegram-канале заявил писатель Захар Прилепин. «Даша вчера сама подходила несколько раз. Я поначалу ее даже не узнал. Хотя мы знакомы лет восемь. Вы просто поймите: они так делают. Они давно перешли этот рубеж и вот так делают. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. И потом проникновенно трясет руки партнерам и послам добра», — написал Прилепин. Писатель отметил, что это покушение похоже на те, что были в Донбассе. «То, что они так делают, стало понятно давно, тогда еще, когда они подорвали Мотороллу, когда они подорвали Гиви, когда шло покушение за покушением на Захарченко. Их было несколько десятков», — написал Прилепин. Дарья Дугина погибла в ночь с 20-го на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Прилепин также присутствовал на этом мероприятии. Писатель принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины с 2014 по 2018 год.

Президент Украины Владимир Зеленский «дал добро» на убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Об этом в своем telegram-канале заявил писатель Захар Прилепин. «Даша вчера сама подходила несколько раз. Я поначалу ее даже не узнал. Хотя мы знакомы лет восемь. Вы просто поймите: они так делают. Они давно перешли этот рубеж и вот так делают. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. И потом проникновенно трясет руки партнерам и послам добра», — написал Прилепин. Писатель отметил, что это покушение похоже на те, что были в Донбассе. «То, что они так делают, стало понятно давно, тогда еще, когда они подорвали Мотороллу, когда они подорвали Гиви, когда шло покушение за покушением на Захарченко. Их было несколько десятков», — написал Прилепин. Дарья Дугина погибла в ночь с 20-го на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Прилепин также присутствовал на этом мероприятии. Писатель принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины с 2014 по 2018 год.