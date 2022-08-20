В Крыму озвучили план США перевести СВО на Украине в новую фазу

21 августа 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

В США легализовали военные провокации в Крыму, считает Георгий Мурадов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США поставили перед Украиной задачу наращивать провокации в Крыму, чтобы перевести спецоперацию в более широкую фазу. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. «Вашингтон попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений. Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации. Очевидно, что Западом поставлена цель перевода украинского конфликта в новую, более масштабную фазу», — сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости». Ранее в Крыму несколько раз подряд сработала система ПВО. 20 августа украинский беспилотник также попытался атаковать штаб Черноморского флота РФ. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов.

В США поставили перед Украиной задачу наращивать провокации в Крыму, чтобы перевести спецоперацию в более широкую фазу. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. «Вашингтон попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений. Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации. Очевидно, что Западом поставлена цель перевода украинского конфликта в новую, более масштабную фазу», — сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости». Ранее в Крыму несколько раз подряд сработала система ПВО. 20 августа украинский беспилотник также попытался атаковать штаб Черноморского флота РФ. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов.