20 августа 2022

В Крыму озвучили план США перевести СВО на Украине в новую фазу

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США легализовали военные провокации в Крыму, считает Георгий Мурадов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США поставили перед Украиной задачу наращивать провокации в Крыму, чтобы перевести спецоперацию в более широкую фазу. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

«Вашингтон попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений. Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации. Очевидно, что Западом поставлена цель перевода украинского конфликта в новую, более масштабную фазу», — сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости».

Ранее в Крыму несколько раз подряд сработала система ПВО. 20 августа украинский беспилотник также попытался атаковать штаб Черноморского флота РФ.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов.

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В США поставили перед Украиной задачу наращивать провокации в Крыму, чтобы перевести спецоперацию в более широкую фазу. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. «Вашингтон попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений. Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации. Очевидно, что Западом поставлена цель перевода украинского конфликта в новую, более масштабную фазу», — сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости». Ранее в Крыму несколько раз подряд сработала система ПВО. 20 августа украинский беспилотник также попытался атаковать штаб Черноморского флота РФ. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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