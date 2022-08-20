Жестокое обращение с собакой заметили местные жители Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени засняли на видео ребенка, который издевался над своей собакой. По словам очевидцев, они объясняли мальчику, что с животными так нельзя обращаться. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

«Родители данного отпрыска, обратите, пожалуйста, внимание! Объясните своему чаду, что нельзя так обращаться с животными. Заранее скажу, что замечание ребенку было сделано неоднократно!» — написал анонимный пользователь в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив видео инцидента. На кадрах видеозаписи, ребенок дергает собаку на поводке и бросает на землю.

Под постом пользователи чаще эмоционально отзывались об этом инциденте. «Ужас, бедная собачка», — Ольга Казанцева. «Ужас, ну и воспитание», — отметила Елена Гагарина. «Слабей себя увидел и начал издеваться. Вы посмотрите, он ее просто так дергает, она не убегает, ни на кого не прыгает. Это еще щенок», — прокомментировал Дима Македонский. «Жалко собачонку, не повезло попасть в такую семью. Встречала тоже таких, как он. Замечание делала — бесполезно. В ответ: заведи себе и как надо обращайся», — рассказала Анна Горбатова.