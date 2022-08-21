Кадыров заявил о полном освобождении поселка Пески Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении поселка Пески под Донецком. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Поселок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы», — написал Кадыров. Тем не менее, глава Чечни уточнил, что потребуется еще какое-то время, чтобы найти все схроны украинских войск. По словам Кадырова, если вовремя их не найти, есть риск того, что пострадает мирное население.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о том, что чеченский спецназ захватил важную позицию в ДНР. Тогда он отметил, что в открытой местности украинские боевики представляют из себя «жалкое подобие соперника». Также ВС РФ полностью освободили населенный пункт Уды Харьковской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в том, чтобы защитить мирное население ЛНР и ДНР от киевского режима.