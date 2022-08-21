Тюменцы станцевали на дороге перед машинами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени станцевали перед машинами на перекрестке улиц Советская и Профсоюзная. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«21 августа трое подростков станцевали на перекрестке Советской и Профсоюзной. Это было шикарно. Спасибо большое вам, ребята», — написал анонимный пользователь.

Однако не все жители разделили восторг автора по поводу танца. Многие отметили, что подобные развлечения небезопасны. «Что классного? Станцевали так себе, еще и на проезжей части. Для танцев есть более безопасные места», — написал пользователь Никита Савельев. «А их безопасность кто-то гарантировал на проезжей части? Мог обдолбаный ехать без оглядки на светофоры», — прокомментировала Юлия Юст.

Некоторые жители поддержали ребят. «Ребята не курят, не пьют, а танцуют! И неплохо! Надо поддержать, молодцы», — написала тюменка Галина Анатольевна. «Люди, будьте проще и добрее. Снято явно на перекрестке, где светофор. Видно, ребята старались и торопились», — отметила Елизавета Предигер.

Один из танцоров сообщил корреспонденту URA.RU, что во время записи видео для водителей горел красный сигнал светофора. «Многие прохожие и люди, сидящие в машине, нас поддержали. Мы никак не помешали, танцевали пока горел зеленый свет для пешеходов. Ребята на видео совершеннолетние. Мы не думали о страхе, мы просто получали удовольствие от происходящего», — рассказал URA.RU участник видео Сергей Шевелев.