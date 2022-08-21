Уральский журналист Дмитрий Фоминцев пожаловался на массовое количество сообщений с угрозами расправы после его поста, в котором он назвал смерть Дарьи Дугиной благоприятным обстоятельством для нескольких государственных журналистов и пиарщиков. Об этом Дмитрий Фоминцев рассказал в своем telegram-канале.
«Я сегодня получил массу угроз для жизни», — рассказал Фоминцев в telegram-канале «ИродЪ Уральский». Кроме этого, в своем видеообращении журналист принес извинения за свой пост, заявив, что его слова были направлены в адрес пропагандистов: «Мой пост был больше в сторону пропагандистов. Это была не шутка, а неудачное выражение».
Ранее URA.RU сообщало, что что общественники попросили Следственный комитет и ФСБ проверить пост Фоминцева. После этого журналист удалил пост и извинился. Также агентство рассказывало, что муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян обрушился с критикой на уральского журналиста из-за его слов о смерти Дугиной.
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Уральский журналист Дмитрий Фоминцев пожаловался на массовое количество сообщений с угрозами расправы после его поста, в котором он назвал смерть Дарьи Дугиной благоприятным обстоятельством для нескольких государственных журналистов и пиарщиков. Об этом Дмитрий Фоминцев рассказал в своем telegram-канале. «Я сегодня получил массу угроз для жизни», — рассказал Фоминцев в telegram-канале «ИродЪ Уральский». Кроме этого, в своем видеообращении журналист принес извинения за свой пост, заявив, что его слова были направлены в адрес пропагандистов: «Мой пост был больше в сторону пропагандистов. Это была не шутка, а неудачное выражение». Ранее URA.RU сообщало, что что общественники попросили Следственный комитет и ФСБ проверить пост Фоминцева. После этого журналист удалил пост и извинился. Также агентство рассказывало, что муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян обрушился с критикой на уральского журналиста из-за его слов о смерти Дугиной.