Уральский журналист пожаловался на угрозы из-за поста о Дугиной. Видео

22 августа 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Фоминцев в видеообращении рассказал, что получил множество угроз после слов о смерти Дугиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Уральский журналист Дмитрий Фоминцев пожаловался на массовое количество сообщений с угрозами расправы после его поста, в котором он назвал смерть Дарьи Дугиной благоприятным обстоятельством для нескольких государственных журналистов и пиарщиков. Об этом Дмитрий Фоминцев рассказал в своем telegram-канале. «Я сегодня получил массу угроз для жизни», — рассказал Фоминцев в telegram-канале «ИродЪ Уральский». Кроме этого, в своем видеообращении журналист принес извинения за свой пост, заявив, что его слова были направлены в адрес пропагандистов: «Мой пост был больше в сторону пропагандистов. Это была не шутка, а неудачное выражение». Ранее URA.RU сообщало, что что общественники попросили Следственный комитет и ФСБ проверить пост Фоминцева. После этого журналист удалил пост и извинился. Также агентство рассказывало, что муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян обрушился с критикой на уральского журналиста из-за его слов о смерти Дугиной.

Уральский журналист Дмитрий Фоминцев пожаловался на массовое количество сообщений с угрозами расправы после его поста, в котором он назвал смерть Дарьи Дугиной благоприятным обстоятельством для нескольких государственных журналистов и пиарщиков. Об этом Дмитрий Фоминцев рассказал в своем telegram-канале. «Я сегодня получил массу угроз для жизни», — рассказал Фоминцев в telegram-канале «ИродЪ Уральский». Кроме этого, в своем видеообращении журналист принес извинения за свой пост, заявив, что его слова были направлены в адрес пропагандистов: «Мой пост был больше в сторону пропагандистов. Это была не шутка, а неудачное выражение». Ранее URA.RU сообщало, что что общественники попросили Следственный комитет и ФСБ проверить пост Фоминцева. После этого журналист удалил пост и извинился. Также агентство рассказывало, что муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян обрушился с критикой на уральского журналиста из-за его слов о смерти Дугиной.