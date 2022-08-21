В Екатеринбурге организовали зомби-фотосессию. Фото, видео

22 августа 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге прошла фотосессия в стиле зомби Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге устроили workshop (тематическую — прим. ред.) фотоссесию в зомби-стиле. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В „темных подземельях“ Екатеринбурга творится такое. Фотографов пригласили на тематическую съемку в зомби-стиле», — рассказал корреспондент URA.RU. В сообществе «WorkshopЫ от Ежа» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что для моделей участие в такой фотосессии обошлось в 500 рублей, с фотографов за право сделать кадры взяли в два раза больше. Организатор съемки Александр Осипов пояснил корреспонденту URA.RU, что не боится устраивать подобные фотосессии на фоне скандала, связанного с Екатеринбургом, как с «центром мерзотной либероты». «От того, что я буду бояться ничего не поменяется, он („центр мерзотной либероты“ — прим. ред.) как был, так и останется. У меня есть спрос на такие съемки, есть люди, которые приходят снимать и приходят сниматься в роли „жертвы“. Эти люди счастливы работая в таком жанре», — рассказал Осипов. Ранее URA.RU сообщало, что журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Такое заявление он сделал из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге устроили workshop (тематическую — прим. ред.) фотоссесию в зомби-стиле. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В „темных подземельях“ Екатеринбурга творится такое. Фотографов пригласили на тематическую съемку в зомби-стиле», — рассказал корреспондент URA.RU. В сообществе «WorkshopЫ от Ежа» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что для моделей участие в такой фотосессии обошлось в 500 рублей, с фотографов за право сделать кадры взяли в два раза больше. Организатор съемки Александр Осипов пояснил корреспонденту URA.RU, что не боится устраивать подобные фотосессии на фоне скандала, связанного с Екатеринбургом, как с «центром мерзотной либероты». «От того, что я буду бояться ничего не поменяется, он („центр мерзотной либероты“ — прим. ред.) как был, так и останется. У меня есть спрос на такие съемки, есть люди, которые приходят снимать и приходят сниматься в роли „жертвы“. Эти люди счастливы работая в таком жанре», — рассказал Осипов. Ранее URA.RU сообщало, что журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Такое заявление он сделал из-за обилия горожан оппозиционных взглядов.