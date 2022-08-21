Куйвашев приедет в старейший район Екатеринбурга ради нового цеха

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет в екатеринбургский район Уралмаш, чтобы посмотреть новый цех на Уралмашзаводе. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Сегодня еду в один из самых старых районов Екатеринбурга, на Уралмаш. Посмотрю новый цех на легендарном Уралмашзаводе», — рассказал Евгений Куйвашев.
К тексту свердловский губернатор прикрепил фотографию символа Уралмаша — Белую башню. Подробности своего визита Куйвашев пообещал рассказать позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что Уралмашзавод направит 95% прибыли на оплату прошлогодних убытков. Также агентство рассказывало, что Куйвашев поддержал производство легендарного итальянского сыра, которое появится в Свердловской области в 2024 году.
Свердловский губернатор поделился фотографией символа Уралмаша — Белой башней
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет в екатеринбургский район Уралмаш, чтобы посмотреть новый цех на Уралмашзаводе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня еду в один из самых старых районов Екатеринбурга, на Уралмаш. Посмотрю новый цех на легендарном Уралмашзаводе», — рассказал Евгений Куйвашев. К тексту свердловский губернатор прикрепил фотографию символа Уралмаша — Белую башню. Подробности своего визита Куйвашев пообещал рассказать позднее. Ранее URA.RU сообщало, что Уралмашзавод направит 95% прибыли на оплату прошлогодних убытков. Также агентство рассказывало, что Куйвашев поддержал производство легендарного итальянского сыра, которое появится в Свердловской области в 2024 году.