21 августа 2022

Куйвашев приедет в старейший район Екатеринбурга ради нового цеха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с молодыми промышленниками на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле. Свердловская область , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев посетит Уралмаш ради нового цеха Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет в екатеринбургский район Уралмаш, чтобы посмотреть новый цех на Уралмашзаводе. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня еду в один из самых старых районов Екатеринбурга, на Уралмаш. Посмотрю новый цех на легендарном Уралмашзаводе», — рассказал Евгений Куйвашев.

К тексту свердловский губернатор прикрепил фотографию символа Уралмаша — Белую башню. Подробности своего визита Куйвашев пообещал рассказать позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что Уралмашзавод направит 95% прибыли на оплату прошлогодних убытков. Также агентство рассказывало, что Куйвашев поддержал производство легендарного итальянского сыра, которое появится в Свердловской области в 2024 году.

Свердловский губернатор поделился фотографией символа Уралмаша — Белой башней
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет в екатеринбургский район Уралмаш, чтобы посмотреть новый цех на Уралмашзаводе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня еду в один из самых старых районов Екатеринбурга, на Уралмаш. Посмотрю новый цех на легендарном Уралмашзаводе», — рассказал Евгений Куйвашев. К тексту свердловский губернатор прикрепил фотографию символа Уралмаша — Белую башню. Подробности своего визита Куйвашев пообещал рассказать позднее. Ранее URA.RU сообщало, что Уралмашзавод направит 95% прибыли на оплату прошлогодних убытков. Также агентство рассказывало, что Куйвашев поддержал производство легендарного итальянского сыра, которое появится в Свердловской области в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...