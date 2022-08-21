Куйвашев приедет в старейший район Екатеринбурга ради нового цеха

22 августа 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев посетит Уралмаш ради нового цеха Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет в екатеринбургский район Уралмаш, чтобы посмотреть новый цех на Уралмашзаводе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня еду в один из самых старых районов Екатеринбурга, на Уралмаш. Посмотрю новый цех на легендарном Уралмашзаводе», — рассказал Евгений Куйвашев. К тексту свердловский губернатор прикрепил фотографию символа Уралмаша — Белую башню. Подробности своего визита Куйвашев пообещал рассказать позднее. Ранее URA.RU сообщало, что Уралмашзавод направит 95% прибыли на оплату прошлогодних убытков. Также агентство рассказывало, что Куйвашев поддержал производство легендарного итальянского сыра, которое появится в Свердловской области в 2024 году. Свердловский губернатор поделился фотографией символа Уралмаша — Белой башней Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет в екатеринбургский район Уралмаш, чтобы посмотреть новый цех на Уралмашзаводе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня еду в один из самых старых районов Екатеринбурга, на Уралмаш. Посмотрю новый цех на легендарном Уралмашзаводе», — рассказал Евгений Куйвашев. К тексту свердловский губернатор прикрепил фотографию символа Уралмаша — Белую башню. Подробности своего визита Куйвашев пообещал рассказать позднее. Ранее URA.RU сообщало, что Уралмашзавод направит 95% прибыли на оплату прошлогодних убытков. Также агентство рассказывало, что Куйвашев поддержал производство легендарного итальянского сыра, которое появится в Свердловской области в 2024 году.