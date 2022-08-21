В Тюмени ищут женщину, которая неоднократно исчезала из дома. Фото

22 августа 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Женщина пропала уже второй раз за последние несколько месяцев (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени разыскивают Галину Власову, три дня назад она ушла из дома и пропала. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Бела Сова». Женщина нуждается в помощи медиков, она уже не в первый раз уходит из дома в неизвестном направлении. «Пропала Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. 19 августа ушла из дома, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили URA.RU в «Белой Сове». Пенсионерка была одета в синий плащ и серебристые сандалии. Ранее женщина уже терялась: ее искали в мае, тогда тюменку смогли вернуть домой. Информацию о местонахождении Галины Власовой можно сообщать по номерам 112, 29-11-20, 8-932-32-39-911. Фото: Белая Сова — Тюмень

В Тюмени разыскивают Галину Власову, три дня назад она ушла из дома и пропала. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Бела Сова». Женщина нуждается в помощи медиков, она уже не в первый раз уходит из дома в неизвестном направлении. «Пропала Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. 19 августа ушла из дома, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили URA.RU в «Белой Сове». Пенсионерка была одета в синий плащ и серебристые сандалии. Ранее женщина уже терялась: ее искали в мае, тогда тюменку смогли вернуть домой. Информацию о местонахождении Галины Власовой можно сообщать по номерам 112, 29-11-20, 8-932-32-39-911.