21 августа 2022
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19 августа 2022

В Тюмени ищут женщину, которая неоднократно исчезала из дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, пешеходный переход, прохожая, женщина, виды екатеринбурга
Женщина пропала уже второй раз за последние несколько месяцев (архивное фото) Фото:

В Тюмени разыскивают Галину Власову, три дня назад она ушла из дома и пропала. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Бела Сова». Женщина нуждается в помощи медиков, она уже не в первый раз уходит из дома в неизвестном направлении.

«Пропала Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. 19 августа ушла из дома, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили URA.RU в «Белой Сове».

Пенсионерка была одета в синий плащ и серебристые сандалии. Ранее женщина уже терялась: ее искали в мае, тогда тюменку смогли вернуть домой. Информацию о местонахождении Галины Власовой можно сообщать по номерам 112, 29-11-20, 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени разыскивают Галину Власову, три дня назад она ушла из дома и пропала. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Бела Сова». Женщина нуждается в помощи медиков, она уже не в первый раз уходит из дома в неизвестном направлении. «Пропала Власова Галина Николаевна, 1965 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. 19 августа ушла из дома, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили URA.RU в «Белой Сове». Пенсионерка была одета в синий плащ и серебристые сандалии. Ранее женщина уже терялась: ее искали в мае, тогда тюменку смогли вернуть домой. Информацию о местонахождении Галины Власовой можно сообщать по номерам 112, 29-11-20, 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
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