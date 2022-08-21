Курганский сенатор остался без телефона на важном совещании

22 августа 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Сенатор Сергей Муратов рассказал о важных встречах в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор России Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, на важных встречах остался без телефона. На закрытых совещаниях в Москве обсуждали вопросы выполнения гособоронзаказа. Из-за этого пришлось сдать телефон. Об этом URA.RU рассказал Муратов. «Все три совещания проходили в закрытом режиме. Сдавал телефон. Встречи соответствуют сегодняшнему времени. Есть такое понятие, как „мобилизационное задание“. Все предприятия должны перейти на особый период работы. На встречах как раз обсуждали, насколько готовы к этому», — сообщил сенатор. По словам Муратова, российская промышленность способна выполнять поставленные перед ней задачи. Ранее URA.RU писало, что Муратов рассказал о двух соглашениях, к которым Курган шел 20 лет. На международном форуме «Армия-2022» были подписаны документы о сотрудничестве с гендиректором Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел им. Торопова» Николаем Гусевым и гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым.

Сенатор России Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, на важных встречах остался без телефона. На закрытых совещаниях в Москве обсуждали вопросы выполнения гособоронзаказа. Из-за этого пришлось сдать телефон. Об этом URA.RU рассказал Муратов. «Все три совещания проходили в закрытом режиме. Сдавал телефон. Встречи соответствуют сегодняшнему времени. Есть такое понятие, как „мобилизационное задание“. Все предприятия должны перейти на особый период работы. На встречах как раз обсуждали, насколько готовы к этому», — сообщил сенатор. По словам Муратова, российская промышленность способна выполнять поставленные перед ней задачи. Ранее URA.RU писало, что Муратов рассказал о двух соглашениях, к которым Курган шел 20 лет. На международном форуме «Армия-2022» были подписаны документы о сотрудничестве с гендиректором Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел им. Торопова» Николаем Гусевым и гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым.