21 августа 2022
20 августа 2022
19 августа 2022

Курганский сенатор остался без телефона на важном совещании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальные проекты 2018-2024. Курган, муратов сергей, портрет, внимательность
Сенатор Сергей Муратов рассказал о важных встречах в Москве Фото:

Сенатор России Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, на важных встречах остался без телефона. На закрытых совещаниях в Москве обсуждали вопросы выполнения гособоронзаказа. Из-за этого пришлось сдать телефон. Об этом URA.RU рассказал Муратов.

«Все три совещания проходили в закрытом режиме. Сдавал телефон. Встречи соответствуют сегодняшнему времени. Есть такое понятие, как „мобилизационное задание“. Все предприятия должны перейти на особый период работы. На встречах как раз обсуждали, насколько готовы к этому», — сообщил сенатор. По словам Муратова, российская промышленность способна выполнять поставленные перед ней задачи.

Ранее URA.RU писало, что Муратов рассказал о двух соглашениях, к которым Курган шел 20 лет. На международном форуме «Армия-2022» были подписаны документы о сотрудничестве с гендиректором Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел им. Торопова» Николаем Гусевым и гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Сенатор России Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, на важных встречах остался без телефона. На закрытых совещаниях в Москве обсуждали вопросы выполнения гособоронзаказа. Из-за этого пришлось сдать телефон. Об этом URA.RU рассказал Муратов. «Все три совещания проходили в закрытом режиме. Сдавал телефон. Встречи соответствуют сегодняшнему времени. Есть такое понятие, как „мобилизационное задание“. Все предприятия должны перейти на особый период работы. На встречах как раз обсуждали, насколько готовы к этому», — сообщил сенатор. По словам Муратова, российская промышленность способна выполнять поставленные перед ней задачи. Ранее URA.RU писало, что Муратов рассказал о двух соглашениях, к которым Курган шел 20 лет. На международном форуме «Армия-2022» были подписаны документы о сотрудничестве с гендиректором Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел им. Торопова» Николаем Гусевым и гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...