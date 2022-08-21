Курганский сенатор остался без телефона на важном совещании

Сенатор России Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, на важных встречах остался без телефона. На закрытых совещаниях в Москве обсуждали вопросы выполнения гособоронзаказа. Из-за этого пришлось сдать телефон. Об этом URA.RU рассказал Муратов.
«Все три совещания проходили в закрытом режиме. Сдавал телефон. Встречи соответствуют сегодняшнему времени. Есть такое понятие, как „мобилизационное задание“. Все предприятия должны перейти на особый период работы. На встречах как раз обсуждали, насколько готовы к этому», — сообщил сенатор. По словам Муратова, российская промышленность способна выполнять поставленные перед ней задачи.
Ранее URA.RU писало, что Муратов рассказал о двух соглашениях, к которым Курган шел 20 лет. На международном форуме «Армия-2022» были подписаны документы о сотрудничестве с гендиректором Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел им. Торопова» Николаем Гусевым и гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым.
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