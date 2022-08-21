21 августа 2022

Тюменские власти хотят ужесточить требования к владельцам собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города во время вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, выгул собак, екатеринбург , пустой город
Тюменцам запретят выгуливать больше двух собак за раз (архивное фото) Фото:

Власти разработали дополнительные правила содержания домашних животных, которые ужесточают уже существующие в Тюменской области нормы. Проект постановления есть в распоряжении URA.RU. В частности, подросткам запретят выгуливать крупных собак, а всем без исключения владельцам — натравливать питомцев, даже для самозащиты.

«Дополнительные требования к содержанию домашних животных. Обязанности владельцев: не использовать животных как средство устрашения или для специального натравливания на кого-либо. Запрещается выгул крупных пород (высотой от 40 см в холке) лицами младше 14 лет, а также выгул одним человеком более двух собак одновременно», — такие положения содержит проект, разработанный управлением ветеринарии региона.

В уже существующих правилах, действующих в Тюменской области, нет требования о запрете выгула детьми или о количестве собак на одновременной прогулке. Что до натравливания, то пока оно разрешено, но только в целях самообороны или «крайней необходимости».

Также новый проект запрещает владельцам избавляться от животных. Им обязательно нужно находить новых хозяев.

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Власти разработали дополнительные правила содержания домашних животных, которые ужесточают уже существующие в Тюменской области нормы. Проект постановления есть в распоряжении URA.RU. В частности, подросткам запретят выгуливать крупных собак, а всем без исключения владельцам — натравливать питомцев, даже для самозащиты. «Дополнительные требования к содержанию домашних животных. Обязанности владельцев: не использовать животных как средство устрашения или для специального натравливания на кого-либо. Запрещается выгул крупных пород (высотой от 40 см в холке) лицами младше 14 лет, а также выгул одним человеком более двух собак одновременно», — такие положения содержит проект, разработанный управлением ветеринарии региона. В уже существующих правилах, действующих в Тюменской области, нет требования о запрете выгула детьми или о количестве собак на одновременной прогулке. Что до натравливания, то пока оно разрешено, но только в целях самообороны или «крайней необходимости». Также новый проект запрещает владельцам избавляться от животных. Им обязательно нужно находить новых хозяев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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