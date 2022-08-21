Тюменские власти хотят ужесточить требования к владельцам собак

Тюменцам запретят выгуливать больше двух собак за раз (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти разработали дополнительные правила содержания домашних животных, которые ужесточают уже существующие в Тюменской области нормы. Проект постановления есть в распоряжении URA.RU. В частности, подросткам запретят выгуливать крупных собак, а всем без исключения владельцам — натравливать питомцев, даже для самозащиты.

«Дополнительные требования к содержанию домашних животных. Обязанности владельцев: не использовать животных как средство устрашения или для специального натравливания на кого-либо. Запрещается выгул крупных пород (высотой от 40 см в холке) лицами младше 14 лет, а также выгул одним человеком более двух собак одновременно», — такие положения содержит проект, разработанный управлением ветеринарии региона.

В уже существующих правилах, действующих в Тюменской области, нет требования о запрете выгула детьми или о количестве собак на одновременной прогулке. Что до натравливания, то пока оно разрешено, но только в целях самообороны или «крайней необходимости».

Также новый проект запрещает владельцам избавляться от животных. Им обязательно нужно находить новых хозяев.