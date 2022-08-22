В Перми нашлись маленькие сестры, которых объявили в розыск

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Девочек очень быстро нашли Фото:

Волонтеры нашли в Перми двух пропавших сестер, которые были объявлены в розыск. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте». Девочки пропали в Дзержинском районе.

«UPD: Найдены! Живы! Всем спасибо!» — говорится в группе. Пользователей просят снять репосты со своих страниц.

Ранее сообщалось о пропавшей супружеской паре на севере Пермского края. Семья уехала на машине на природу в Красновишерском районе, чтобы отдохнуть, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно.

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Волонтеры нашли в Перми двух пропавших сестер, которые были объявлены в розыск. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте». Девочки пропали в Дзержинском районе. «UPD: Найдены! Живы! Всем спасибо!» — говорится в группе. Пользователей просят снять репосты со своих страниц. Ранее сообщалось о пропавшей супружеской паре на севере Пермского края. Семья уехала на машине на природу в Красновишерском районе, чтобы отдохнуть, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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