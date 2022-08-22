В Перми нашлись маленькие сестры, которых объявили в розыск

Девочек очень быстро нашли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Волонтеры нашли в Перми двух пропавших сестер, которые были объявлены в розыск. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте». Девочки пропали в Дзержинском районе.

«UPD: Найдены! Живы! Всем спасибо!» — говорится в группе. Пользователей просят снять репосты со своих страниц.

Ранее сообщалось о пропавшей супружеской паре на севере Пермского края. Семья уехала на машине на природу в Красновишерском районе, чтобы отдохнуть, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно.