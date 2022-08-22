22 августа 2022

Гражданин Германии попросился на ПМЖ в Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы получить вид на жительство, мужчина подтвердил в суде, что сменил русское имя на европейское Фото:

Гражданин Германии, ранее бывший россиянином, захотел вернуться в страну и осесть в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Исетского районного суда региона. На фоне политической ситуации в мире мужчина принял решение жить вблизи родителей.

«В 1999 году Сергей Б. выехал из России в Германию на постоянное место жительства. В 2005 году он стал гражданином иностранного государства, сменив имя на Серж Х. Сейчас, с учетом пожилого возраста родителей, а также со сложившейся политической обстановкой, заявитель решил вернуться в Россию и проживать с родными», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Проблема оказалась в том, что мужчина потерял документы, подтверждающие смену им персональных данных. Поэтому установить, что ранее он был гражданином РФ Сергеем Б., не представлялось возможным. Это мешало получить вид на жительство.

У суда экс-Сергей попросил подтвердить его связи с родными, а также признать документы, полученные им до смены имени, действительными. Чтобы работать, ему нужно было сделать легитимными свои водительские права и удостоверение тракториста. Суд требования мужчины удовлетворил.

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Гражданин Германии, ранее бывший россиянином, захотел вернуться в страну и осесть в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Исетского районного суда региона. На фоне политической ситуации в мире мужчина принял решение жить вблизи родителей. «В 1999 году Сергей Б. выехал из России в Германию на постоянное место жительства. В 2005 году он стал гражданином иностранного государства, сменив имя на Серж Х. Сейчас, с учетом пожилого возраста родителей, а также со сложившейся политической обстановкой, заявитель решил вернуться в Россию и проживать с родными», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Проблема оказалась в том, что мужчина потерял документы, подтверждающие смену им персональных данных. Поэтому установить, что ранее он был гражданином РФ Сергеем Б., не представлялось возможным. Это мешало получить вид на жительство. У суда экс-Сергей попросил подтвердить его связи с родными, а также признать документы, полученные им до смены имени, действительными. Чтобы работать, ему нужно было сделать легитимными свои водительские права и удостоверение тракториста. Суд требования мужчины удовлетворил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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