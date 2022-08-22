Челябинский производитель ушел из «Пятерочки» из-за фруктозы

Подорожавшая фруктоза заставила челябинскую компанию пересмотреть ассортимент своей продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четырехкратное удорожание фруктозы и другого сырья в феврале и марте 2022 года вынудило компанию «Новые продукты» из Челябинска поднимать цену на продукцию. Это привело к расторжению нескольких контрактов, в числе которых многолетний контракт на поставку с X5 Retail Group, владеющую сетями «Пятерочка» и «Перекресток». Как сообщила URA.RU коммерческий директор компании Марина Берестова, доля этого канала продаж в прошлом составляла 30%.

«С начала года фруктоза подорожала в 3,7 раза, то есть почти в четыре раза. В связи с этим мы вынуждены были объявить об изменении цен, из-за чего пришлось расторгнуть контракты с несколькими сетями. Прекратились поставки в „Пятерочку“. На момент прекращения отношений доля продукции, отправлявшейся в торговую сеть, составляла 30%», — сообщила URA.RU Берестова.

Поиск новых партнеров принес контракты с сетью «Светофор», «Маяк» и другими покупателями из разных регионов России и Казахстана. Также «Новые продукты» перестроили ассортимент. Тем не менее, первый квартал 2022 года по выручке стал худшим за последние шесть лет.

Стоимость фруктозы поднялась в феврале. Если ранее ее можно было приобрести по 86 рублей за кг, то в марте — за 320 рублей. В июле стоимость упала до 190 рублей, но появились трудности с поставками. Сырье полностью завозится из-за рубежа. До весны среди импортеров были США, Турция, Китай и Украина. В настоящее время выбор сократился. При этом китайское сырье для продукции, поступающей в аптечные сети, решили не закупать, стремясь сохранить высокое качество продукта.

Компания «Новые продукты» производит цельнозерновые батончики и снеки под рядом марок. Продукция позиционируется как диетическая и натуральная.