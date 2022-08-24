Тюменская компания пыталась лишить сотрудников пенсии

24 августа 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Тюменская «дочка» компании «Россети» судится с бывшими сотрудницами из-за пенсий Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Россети Тюмень» судится с бывшими сотрудницами из-за пенсии, которую сама же назначила. Очередное заседание пройдет 29 августа в Басманном районном суде Москвы. Материалы дела опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. Информацию подтвердил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Ветерану труда Наталье Мышкиной и почетному энергетику Алле Матросовой была назначена пенсия от работодателя АО „Россети Тюмень“ в негосударственном пенсионном фонде в 2008 и 2009 годах соответственно. Однако в 2020 году в разгар пандемии и коронавирусных ограничений компания поменяла свое решение и обратилась в пенсионный фонд, чтобы приостановить выплаты, провести перерасчет, оставив заслуженных работников без негосударственной пенсии, что по-человечески неэтично. Женщинам пришлось рисковать здоровьем и ездить на заседания суда из Санкт-Петербурга в Москву», — рассказал собеседник. Во время судебных разбирательств «Россети Тюмень» находили средства на оплату юристов, авиаперелетов, гостиниц и прочего, однако не хотели платить деньги своим сотрудницам. Известно, что суды нескольких инстанций встали на сторону пенсионерок. По решению суда каждой экс-сотруднице «Россети Тюмень» полагается также выплатить по 40 тыс. рублей издержек на услуги адвоката. «При этом фактически расходы на юридические услуги превысили эту сумму в четыре раза. Впрочем, возможно, и это решение вновь не устроит „Россети Тюмень“ — компания попытается оспорить его», — поясняет источник. Редакция URA.RU направила запрос в компанию «Россети Тюмень» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. АО «Россети Тюмень» — российская электросетевая компания, работающая на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Россети Тюмень» судится с бывшими сотрудницами из-за пенсии, которую сама же назначила. Очередное заседание пройдет 29 августа в Басманном районном суде Москвы. Материалы дела опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. Информацию подтвердил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Ветерану труда Наталье Мышкиной и почетному энергетику Алле Матросовой была назначена пенсия от работодателя АО „Россети Тюмень“ в негосударственном пенсионном фонде в 2008 и 2009 годах соответственно. Однако в 2020 году в разгар пандемии и коронавирусных ограничений компания поменяла свое решение и обратилась в пенсионный фонд, чтобы приостановить выплаты, провести перерасчет, оставив заслуженных работников без негосударственной пенсии, что по-человечески неэтично. Женщинам пришлось рисковать здоровьем и ездить на заседания суда из Санкт-Петербурга в Москву», — рассказал собеседник. Во время судебных разбирательств «Россети Тюмень» находили средства на оплату юристов, авиаперелетов, гостиниц и прочего, однако не хотели платить деньги своим сотрудницам. Известно, что суды нескольких инстанций встали на сторону пенсионерок. По решению суда каждой экс-сотруднице «Россети Тюмень» полагается также выплатить по 40 тыс. рублей издержек на услуги адвоката. «При этом фактически расходы на юридические услуги превысили эту сумму в четыре раза. Впрочем, возможно, и это решение вновь не устроит „Россети Тюмень“ — компания попытается оспорить его», — поясняет источник. Редакция URA.RU направила запрос в компанию «Россети Тюмень» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. АО «Россети Тюмень» — российская электросетевая компания, работающая на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.