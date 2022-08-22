22 августа 2022

Грибник из ХМАО нашел дерево с лифчиками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дерево, увешанное женским бельем, обнаружил в лесу грибник из ХМАО (фото из архива) Фото:

Житель ХМАО пошел в лес за грибами и обнаружил дерево, увешанное лифчиками. Пост с сообщением о необычной находке опубликовал анонимный автор в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пошëл в лес за грибами, нашел растение лифчиков. В общем, дамы, меняю ведро лифчиков на ведро грибов», — написал автор в социальной сети.

«Это просто туристы вещи сушат, вымокли», — предположил Андрей Касаткин. «Они просто их там забывают», — дополнил Анатолий Грабченко. «В сектантском культе придумывают такие вот ритуалы для исполнения желаний, чем нелепей, тем лучше», — предположила Настена Зайнуллина.

Ранее URA.RU рассказало, что нефтяники запретили жителям ХМАО собирать грибы. Нефтяная компания закрыла для доступа жителей округа свои частные дороги.

Фото:

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Житель ХМАО пошел в лес за грибами и обнаружил дерево, увешанное лифчиками. Пост с сообщением о необычной находке опубликовал анонимный автор в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». «Пошëл в лес за грибами, нашел растение лифчиков. В общем, дамы, меняю ведро лифчиков на ведро грибов», — написал автор в социальной сети. «Это просто туристы вещи сушат, вымокли», — предположил Андрей Касаткин. «Они просто их там забывают», — дополнил Анатолий Грабченко. «В сектантском культе придумывают такие вот ритуалы для исполнения желаний, чем нелепей, тем лучше», — предположила Настена Зайнуллина. Ранее URA.RU рассказало, что нефтяники запретили жителям ХМАО собирать грибы. Нефтяная компания закрыла для доступа жителей округа свои частные дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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