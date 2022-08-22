Дерево, увешанное женским бельем, обнаружил в лесу грибник из ХМАО (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель ХМАО пошел в лес за грибами и обнаружил дерево, увешанное лифчиками. Пост с сообщением о необычной находке опубликовал анонимный автор в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пошëл в лес за грибами, нашел растение лифчиков. В общем, дамы, меняю ведро лифчиков на ведро грибов», — написал автор в социальной сети.

«Это просто туристы вещи сушат, вымокли», — предположил Андрей Касаткин. «Они просто их там забывают», — дополнил Анатолий Грабченко. «В сектантском культе придумывают такие вот ритуалы для исполнения желаний, чем нелепей, тем лучше», — предположила Настена Зайнуллина.

Ранее URA.RU рассказало, что нефтяники запретили жителям ХМАО собирать грибы. Нефтяная компания закрыла для доступа жителей округа свои частные дороги.