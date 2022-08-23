23 августа 2022
22 августа 2022

В самом криминальном районе Тюмени устроили уличные бои. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, боксерские перчатки
Люди отметили, что бои больше похожи на спарринг Фото:

Группа тюменцев устроила уличные бои в районе Лесобазы, также известным своей криминальной славой среди жителей города. При этом в соцсетях отметили, что драка скорее является спаррингом, а большинство комментаторов под постом одобрило инициативу таких занятий.

«У переправы на Лесобазе молодежь устроила бойцовский клуб», — написал автор поста в группе «Тюмень на хайпе» в социальной сети «ВКонтакте». Он приложил видео, на котором двое мужчин устроили бой в боксерских перчатках, а за их поединком наблюдала небольшая группа людей.

Некоторые пользователи предположили в комментариях, что на видео занимаются тренировочными боями. «Видео все не показывает, но на спарринг больше похоже», — считает Максим Селиверстов. Большинство при этом одобрило такую инициативу. «Главное не в свои телефоны уткнулись», — пишет Григорий Бурлев. «Красавцы пацаны», — высказался Григорий Григорьев. «Красавчики, спортивное поколение», — также поддержал Максим Никитин.

Ранее URA.RU сообщало, что район Лесобаза считается большинством тюменцев одним из самых опасных районов Тюмени. При этом они отметили и другую часть города, которая по их мнению также крайне криминальна.

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Группа тюменцев устроила уличные бои в районе Лесобазы, также известным своей криминальной славой среди жителей города. При этом в соцсетях отметили, что драка скорее является спаррингом, а большинство комментаторов под постом одобрило инициативу таких занятий. «У переправы на Лесобазе молодежь устроила бойцовский клуб», — написал автор поста в группе «Тюмень на хайпе» в социальной сети «ВКонтакте». Он приложил видео, на котором двое мужчин устроили бой в боксерских перчатках, а за их поединком наблюдала небольшая группа людей. Некоторые пользователи предположили в комментариях, что на видео занимаются тренировочными боями. «Видео все не показывает, но на спарринг больше похоже», — считает Максим Селиверстов. Большинство при этом одобрило такую инициативу. «Главное не в свои телефоны уткнулись», — пишет Григорий Бурлев. «Красавцы пацаны», — высказался Григорий Григорьев. «Красавчики, спортивное поколение», — также поддержал Максим Никитин. Ранее URA.RU сообщало, что район Лесобаза считается большинством тюменцев одним из самых опасных районов Тюмени. При этом они отметили и другую часть города, которая по их мнению также крайне криминальна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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