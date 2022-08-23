Люди отметили, что бои больше похожи на спарринг Фото: Илья Московец © URA.RU

Группа тюменцев устроила уличные бои в районе Лесобазы, также известным своей криминальной славой среди жителей города. При этом в соцсетях отметили, что драка скорее является спаррингом, а большинство комментаторов под постом одобрило инициативу таких занятий.

«У переправы на Лесобазе молодежь устроила бойцовский клуб», — написал автор поста в группе «Тюмень на хайпе» в социальной сети «ВКонтакте». Он приложил видео, на котором двое мужчин устроили бой в боксерских перчатках, а за их поединком наблюдала небольшая группа людей.

Некоторые пользователи предположили в комментариях, что на видео занимаются тренировочными боями. «Видео все не показывает, но на спарринг больше похоже», — считает Максим Селиверстов. Большинство при этом одобрило такую инициативу. «Главное не в свои телефоны уткнулись», — пишет Григорий Бурлев. «Красавцы пацаны», — высказался Григорий Григорьев. «Красавчики, спортивное поколение», — также поддержал Максим Никитин.

Ранее URA.RU сообщало, что район Лесобаза считается большинством тюменцев одним из самых опасных районов Тюмени. При этом они отметили и другую часть города, которая по их мнению также крайне криминальна.