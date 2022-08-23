Тоболяки своровали партию алкоголя стоимостью в автомобиль

Полиция задержала подозреваемых, после чего они сознались в краже алкоголя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске задержали двух подозреваемых в краже алкоголя на сумму около 160 тысяч рублей. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Этих денег хватит на покупку автомобиля Daewoo Matiz.

«В тобольскую полицию обратились представители одного из магазинов города, которые сообщили, что в ходе инвентаризации выявили недостачу алкоголя на сумму около 160 000 рублей. Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий, установили личности злоумышленников — сотрудника магазина 1996 года рождения и его знакомого 1981 года рождения — и задержали их», — сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанные рассказали, что один из них имел свободный доступ в магазин и на протяжении недели выносил бутылки алкоголя, после чего второй злоумышленник забирал их.

За вышеуказанную сумму в Тюменской области можно купить автомобиль Daewoo Matiz 2012 года. Соответствующее объявление размещено на сайте Drom.ru.

По данному инциденту следственным отделом МО МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело. Подозреваемые уже признались в краже, и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».