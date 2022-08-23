Курганскому замгубернатора прибавили полномочий

24 августа 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Высокопоставленному курганскому чиновнику прибавили полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области будет контролировать постановление, касающиеся должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях. Документ, подписанный замгубернатора Константином Ермаковым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица постановляю <…>. Пункт 3 изложить в следующей редакции: контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области», — говорится в документе. Изначально эти обязанности были возложены на вице-губернатора. Ранее URA.RU писало, что должность вице-губернатора Курганской области исключили из постановления правительства об оценке эффективности работы муниципальных управленческих команд. Этот пост ввели в 2019 году. До декабря 2021 года его занимал Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). Должность вице-губернатора была официально ликвидирована в январе.

Заместитель губернатора Курганской области будет контролировать постановление, касающиеся должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях. Документ, подписанный замгубернатора Константином Ермаковым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица постановляю <…>. Пункт 3 изложить в следующей редакции: контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области», — говорится в документе. Изначально эти обязанности были возложены на вице-губернатора. Ранее URA.RU писало, что должность вице-губернатора Курганской области исключили из постановления правительства об оценке эффективности работы муниципальных управленческих команд. Этот пост ввели в 2019 году. До декабря 2021 года его занимал Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). Должность вице-губернатора была официально ликвидирована в январе.