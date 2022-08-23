23 августа 2022

Курганскому замгубернатора прибавили полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки, шариковая ручка, мужские руки
Высокопоставленному курганскому чиновнику прибавили полномочий Фото:

Заместитель губернатора Курганской области будет контролировать постановление, касающиеся должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях. Документ, подписанный замгубернатора Константином Ермаковым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица постановляю <…>. Пункт 3 изложить в следующей редакции: контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области», — говорится в документе. Изначально эти обязанности были возложены на вице-губернатора.

Ранее URA.RU писало, что должность вице-губернатора Курганской области исключили из постановления правительства об оценке эффективности работы муниципальных управленческих команд. Этот пост ввели в 2019 году. До декабря 2021 года его занимал Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). Должность вице-губернатора была официально ликвидирована в январе.

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Заместитель губернатора Курганской области будет контролировать постановление, касающиеся должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях. Документ, подписанный замгубернатора Константином Ермаковым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица постановляю <…>. Пункт 3 изложить в следующей редакции: контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области», — говорится в документе. Изначально эти обязанности были возложены на вице-губернатора. Ранее URA.RU писало, что должность вице-губернатора Курганской области исключили из постановления правительства об оценке эффективности работы муниципальных управленческих команд. Этот пост ввели в 2019 году. До декабря 2021 года его занимал Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). Должность вице-губернатора была официально ликвидирована в январе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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