Путин отправил Мишустина и Собянина следить за пожарами

Ранее Собянин попросил у Путина разрешение отправиться в Рязанскую область Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина отправиться в регионы, где горят леса. Он этом он заявил в ходе совещания по вопросу ликвидации пожаров на территориях отдельных субъектов РФ. Также в регионы с горящими лесами отправится вице-премьер Дмитрий Григоренко.