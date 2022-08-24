Путин отправил Мишустина и Собянина следить за пожарами

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Ранее Собянин попросил у Путина разрешение отправиться в Рязанскую область Фото:

Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина отправиться в регионы, где горят леса. Он этом он заявил в ходе совещания по вопросу ликвидации пожаров на территориях отдельных субъектов РФ. Также в регионы с горящими лесами отправится вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина отправиться в регионы, где горят леса. Он этом он заявил в ходе совещания по вопросу ликвидации пожаров на территориях отдельных субъектов РФ. Также в регионы с горящими лесами отправится вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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