Росатом и МАГАТЭ договорились о проверке Запорожской АЭС

24 августа 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ отправит миссию на ЗАЭС, чтобы обеспечить ее безопасность Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Компания Росатом и МАГАТЭ обсудили приезд экспертной миссии на Запорожскую АЭС. Россия выразила готовность поддержать организацию визита. Об этом сообщили в Росатоме. «Главы Росатома и МАГАТЭ обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, на встрече речь шла об обеспечении безопасности ядерных объектов в свете обстрелов ЗАЭС и диверсий в отношении Курской АЭС», — цитируют сообщение Росатома РИА «Новости». Также там добавили, что Россия готова поддержать организацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в том числе логистически. Ранее президент России Владимир Путин поддержал визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил Франции согласие России на приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС для проверки безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эксперты миссии должны добираться до электростанции через территорию Украины. Если они последуют туда через Крым, «МАГАТЭ больше к нам не приедет», уточнил он. В ходе спецоперации России на Украине, которая призвана защитить населения ЛДНР, ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Сергей Лавров заявлял, что действия Украины подставляют всю Европу под угрозу ядерной катастрофы, передает RT.

Компания Росатом и МАГАТЭ обсудили приезд экспертной миссии на Запорожскую АЭС. Россия выразила готовность поддержать организацию визита. Об этом сообщили в Росатоме. «Главы Росатома и МАГАТЭ обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, на встрече речь шла об обеспечении безопасности ядерных объектов в свете обстрелов ЗАЭС и диверсий в отношении Курской АЭС», — цитируют сообщение Росатома РИА «Новости». Также там добавили, что Россия готова поддержать организацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в том числе логистически. Ранее президент России Владимир Путин поддержал визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил Франции согласие России на приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС для проверки безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эксперты миссии должны добираться до электростанции через территорию Украины. Если они последуют туда через Крым, «МАГАТЭ больше к нам не приедет», уточнил он. В ходе спецоперации России на Украине, которая призвана защитить населения ЛДНР, ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Сергей Лавров заявлял, что действия Украины подставляют всю Европу под угрозу ядерной катастрофы, передает RT.