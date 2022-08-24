В ХМАО нашли муравьев в капучино

25 августа 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Житель Сургута пожаловался на муравьев в кофе. Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте (ХМАО) нашли муравьев в кофе из автомата. Соответствующий пост вышел в одном из Telegram-каналов. «Кофе с муравьями предлагают отведать в Сургуте. Держите наводку: кофейный аппарат в магазине на Усольцева», — пишет анонимный автор в группе «Юграч». Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. Кроме того, в сети находили и просроченную селедку.

В Сургуте (ХМАО) нашли муравьев в кофе из автомата. Соответствующий пост вышел в одном из Telegram-каналов. «Кофе с муравьями предлагают отведать в Сургуте. Держите наводку: кофейный аппарат в магазине на Усольцева», — пишет анонимный автор в группе «Юграч». Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. Кроме того, в сети находили и просроченную селедку.