24 августа 2022
23 августа 2022

В ХМАО нашли муравьев в капучино

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафетерий GAVI. Екатеринбург, каппучино, кофе
Житель Сургута пожаловался на муравьев в кофе. Фото:

В Сургуте (ХМАО) нашли муравьев в кофе из автомата. Соответствующий пост вышел в одном из Telegram-каналов.

«Кофе с муравьями предлагают отведать в Сургуте. Держите наводку: кофейный аппарат в магазине на Усольцева», — пишет анонимный автор в группе «Юграч».

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. Кроме того, в сети находили и просроченную селедку.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Сургуте (ХМАО) нашли муравьев в кофе из автомата. Соответствующий пост вышел в одном из Telegram-каналов. «Кофе с муравьями предлагают отведать в Сургуте. Держите наводку: кофейный аппарат в магазине на Усольцева», — пишет анонимный автор в группе «Юграч». Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. Кроме того, в сети находили и просроченную селедку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...