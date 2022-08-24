24 августа 2022

В начале сентября в Пермь придут холода

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, лето в городе, жара в городе
Пермяки еще смогут несколько дней насладиться жаркой погодой Фото:

Синоптики обещают пермякам еще несколько летних, по-настоящему жарких дней. Но после в край придет похолодание. Об этом сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«На этой неделе самым жарким в Пермском крае станет четверг, 25 августа, с дневной температурой +29…+31. Среднесуточная температура превысит норму на 8-10», — сказано в посте. Теплая погода сохранится и в выходные.

В начале следующей недели, синоптики ожидают новую волну жары с достижением отметки +30. Но в середине недели, вероятна резкая смена характера погоды, в Пермь придет похолодание. Этому поспособствует разрушение блокирующего антициклона.

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Синоптики обещают пермякам еще несколько летних, по-настоящему жарких дней. Но после в край придет похолодание. Об этом сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». «На этой неделе самым жарким в Пермском крае станет четверг, 25 августа, с дневной температурой +29…+31. Среднесуточная температура превысит норму на 8-10», — сказано в посте. Теплая погода сохранится и в выходные. В начале следующей недели, синоптики ожидают новую волну жары с достижением отметки +30. Но в середине недели, вероятна резкая смена характера погоды, в Пермь придет похолодание. Этому поспособствует разрушение блокирующего антициклона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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