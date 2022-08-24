В начале сентября в Пермь придут холода

Пермяки еще смогут несколько дней насладиться жаркой погодой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Синоптики обещают пермякам еще несколько летних, по-настоящему жарких дней. Но после в край придет похолодание. Об этом сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«На этой неделе самым жарким в Пермском крае станет четверг, 25 августа, с дневной температурой +29…+31. Среднесуточная температура превысит норму на 8-10», — сказано в посте. Теплая погода сохранится и в выходные.

В начале следующей недели, синоптики ожидают новую волну жары с достижением отметки +30. Но в середине недели, вероятна резкая смена характера погоды, в Пермь придет похолодание. Этому поспособствует разрушение блокирующего антициклона.