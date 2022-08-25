Власти ЯНАО перевозят из Екатеринбурга в Тюмень джакузи и бильярд

Департамент госзаказа ищет компанию, которая перевезет из здания представительства ЯНАО в Екатеринбурга в Тюмень офисную мебель, а также джакузи и бильярдный стол. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
«Оказание услуг осуществляется по следующим адресам, (с адреса на адрес) согласно заявкам заказчика: адрес отправки имущества — Екатеринбург, улица Горького, 47. Адрес доставки имущества — Тюмень, улица Челюскинцев, дом 6, корпус 1. Перечень имущества: наименование имущества: ванна-джакузи <…>, стол бильярдный „Регент“», — говорится в документе к заявке.
В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее сообщалось, что представительство в ЯНАО в Екатеринбурге ликвидируют. Его функции перешли представительству в Тюмени.
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