Челябинский лицей стал третьим в России по качеству выпускников

Лицеем №31 руководит заслуженный учитель РФ Александр Попов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Физико-математический лицей № 31 Челябинска возглавил тройку школ страны, чьи выпускники становятся студентами самых престижных вузов. Об этом говорится в данных рейтингового агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика), которое составило рейтинг топ-200 лучших школ РФ по конкурентоспособности выпускников.

«RAEX выпустило рейтинг топ-200 школ по конкурентоспособности выпускников в 2022 году. В него вошли школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. Физико-математический лицей № 31 Челябинска занял в списке третье место», — следует из опубликованных данных на сайте рейтингового агентства.

В RAEX отмечают, что первое место всероссийского рейтинга заняла школа-интернат СУНЦ МГУ (Москва). На втором месте списка физтех-лицей им. П.Л. Капицы (Московская область).

Помимо лицея №31 в рейтинг также вошли и другие школы из Челябинска и области. Это лицей №97 (Челябинск, 53 место), лицей №39 (Челябинск, 64 место), Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (101 место), школа № 5 УИМ (Магнитогорск, 142 место), гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина (Снежинск, 143 место) и школа № 56 с углубленным изучением математики (Магнитогорск, 183 место).

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.