В Челябинске не нашли покупателей на недостроенный отель депутата

Торги по продаже объекта не состоялись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске не нашлось покупателей на недостроенный отель, совладельцем которого является депутат заксобрания региона Сергей Буяков. Сам объект планировали возвести к международным саммитам ШОС и БРИКС. Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, сообщается на сайте мэрии.

«Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 17513,1 квадратных метров, со степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, путем продажи с публичных торгов. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — говорится в извещение о проведении аукциона на сайте мэрии.

Согласно сервису «СБИС», компания ООО «Росстрой» основана 30 марта 2006 года. Фирма принадлежит Марату Бикбулатову и Сергею Буякову. Право собственности на объект «Росстрой» зарегистрировал в 2016 году, после чего начал возводить на участке отель.

Объект собирались сдать к саммитам ШОС и БРИКС, запланированным на лето 2020 года. Через некоторое время компания перестала вносить арендные платежи за земельный участок и заморозила строительство. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Мэрия изъяла недострой через суд и выставила на торги за 42 миллиона 246 тысяч 450 рублей.