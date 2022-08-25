Захарова высмеяла планы офиса Зеленского по безопасности в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Украина перепутала «ось с шестом», заявила Мария Захарова Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Украина «станет осью» системы безопасности в Европе. Свое мнение Захарова высказала в telegram-канале.

«Руководитель офиса Зеленского Ермак заявил, что „после окончания конфликта Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе“. Ребята перепутали ось с шестом», — написала Захарова.

Ранее Ермак заявил, что Украина намерена стать центром формирования безопасности всего Евросоюза, пишет «Федеральной агентство новостей». Он также анонсировал новый документ о гарантиях безопасности Украины, пишет агентство Nation News.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Украина «станет осью» системы безопасности в Европе. Свое мнение Захарова высказала в telegram-канале. «Руководитель офиса Зеленского Ермак заявил, что „после окончания конфликта Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе“. Ребята перепутали ось с шестом», — написала Захарова. Ранее Ермак заявил, что Украина намерена стать центром формирования безопасности всего Евросоюза, пишет «Федеральной агентство новостей». Он также анонсировал новый документ о гарантиях безопасности Украины, пишет агентство Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...