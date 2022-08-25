25 августа 2022

WarGonzo: Кириенко и Пушилин попали под массированный обстрел ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры России 2022. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко и Денис Пушилин попали под обстрел ВСУ в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попали под массированный обстрел украинских боевиков на награждении донбасского батальона «Сомали». Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.

«Едва кортеж подъехал к части — начался массированный обстрел, по предварительным данным неонацисты работали САУ калибром 152-мм. Личный состав подразделения и руководители успели оперативно переместиться в бомбоубежище», — говорится в сообщении канала.

Уточняется, что в результате атаки украинских неонацистов на российскую делегацию двое сотрудников силовых структур получили ранения. Однако процедура награждения, несмотря на это, прошла успешно в «непринужденной и теплой атмосфере».

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по администрации Пушилина, где спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин проводил совещание. В результате помещения были полностью разрушены. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попали под массированный обстрел украинских боевиков на награждении донбасского батальона «Сомали». Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. «Едва кортеж подъехал к части — начался массированный обстрел, по предварительным данным неонацисты работали САУ калибром 152-мм. Личный состав подразделения и руководители успели оперативно переместиться в бомбоубежище», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что в результате атаки украинских неонацистов на российскую делегацию двое сотрудников силовых структур получили ранения. Однако процедура награждения, несмотря на это, прошла успешно в «непринужденной и теплой атмосфере». Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по администрации Пушилина, где спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин проводил совещание. В результате помещения были полностью разрушены. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...