WarGonzo: Кириенко и Пушилин попали под массированный обстрел ВСУ

26 августа 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко и Денис Пушилин попали под обстрел ВСУ в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попали под массированный обстрел украинских боевиков на награждении донбасского батальона «Сомали». Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. «Едва кортеж подъехал к части — начался массированный обстрел, по предварительным данным неонацисты работали САУ калибром 152-мм. Личный состав подразделения и руководители успели оперативно переместиться в бомбоубежище», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что в результате атаки украинских неонацистов на российскую делегацию двое сотрудников силовых структур получили ранения. Однако процедура награждения, несмотря на это, прошла успешно в «непринужденной и теплой атмосфере». Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по администрации Пушилина, где спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин проводил совещание. В результате помещения были полностью разрушены. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попали под массированный обстрел украинских боевиков на награждении донбасского батальона «Сомали». Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. «Едва кортеж подъехал к части — начался массированный обстрел, по предварительным данным неонацисты работали САУ калибром 152-мм. Личный состав подразделения и руководители успели оперативно переместиться в бомбоубежище», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что в результате атаки украинских неонацистов на российскую делегацию двое сотрудников силовых структур получили ранения. Однако процедура награждения, несмотря на это, прошла успешно в «непринужденной и теплой атмосфере». Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по администрации Пушилина, где спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин проводил совещание. В результате помещения были полностью разрушены. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс.