Пермяки недовольны условиями труда на работе

Больше всего претензий у работников сельского хозяйства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Больше половины жителей Пермского края не устраивают условия труда на своих рабочих местах. Такие выводы сделала платформа по поиску работы hh.ru после проведенного исследования.

«Оказалось, что полностью довольны условиями труда на текущем месте работы лишь 38% жителей Пермского края. Остальных так или иначе что-то не устраивает», — сообщили в компании.

На изношенную инфраструктуру и старое оборудование пожаловались 43% респондентов. Чаще всего такую претензию высказывали работники сельского хозяйства, добычи сырья, науки и образования.

Еще 23% обратили внимание на недостаточную охрану труда. На это указали опрошенные hh.ru медработники, а также люди, занятые в сельском хозяйства и на производстве. На плохое освещение пожаловались 21%, на отсутствие кухни — 21%.

Ранее URA.RU сообщало, что для многих пермяков работа ассоциируется с пустой тратой времени и сил. А конкуренция на рынке труда сократилась.