ФСБ поймала в Курске украинского агента

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ФСБ поймала в Курске украинского агента Фото:

ФСБ задержала агента украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ФСБ.

«Это гражданин Украины, который проживал в Курске. Его подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России», — пишет агентство. В настоящий момент возбуждено дело о шпионаже. В доме подозреваемого была обнаружена литература по снайперской подготовке и партизанской войне.

Ранее ФСБ предотвратила теракт азовца* в Калининградской области. По данным ФСБ он хотел совершить диверсию и сбежать.

* нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ

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ФСБ задержала агента украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ФСБ. «Это гражданин Украины, который проживал в Курске. Его подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России», — пишет агентство. В настоящий момент возбуждено дело о шпионаже. В доме подозреваемого была обнаружена литература по снайперской подготовке и партизанской войне. Ранее ФСБ предотвратила теракт азовца* в Калининградской области. По данным ФСБ он хотел совершить диверсию и сбежать. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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