ФСБ поймала в Курске украинского агента
ФСБ задержала агента украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ФСБ.
«Это гражданин Украины, который проживал в Курске. Его подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России», — пишет агентство. В настоящий момент возбуждено дело о шпионаже. В доме подозреваемого была обнаружена литература по снайперской подготовке и партизанской войне.
Ранее ФСБ предотвратила теракт азовца* в Калининградской области. По данным ФСБ он хотел совершить диверсию и сбежать.
* нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ
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