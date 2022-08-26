ФСБ поймала в Курске украинского агента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

ФСБ задержала агента украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ФСБ.

«Это гражданин Украины, который проживал в Курске. Его подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России», — пишет агентство. В настоящий момент возбуждено дело о шпионаже. В доме подозреваемого была обнаружена литература по снайперской подготовке и партизанской войне.

Ранее ФСБ предотвратила теракт азовца* в Калининградской области. По данным ФСБ он хотел совершить диверсию и сбежать.

* нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ