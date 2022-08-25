25 августа 2022

В Кургане умер мужчина, упавший с ремонтируемого моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шадринск. Курган, шадринск, мост, ремонт моста, ремонтные работы, город шадринск
В Шадринске нетрезвый строитель упал с ремонтируемого моста Фото:

Мужчина, упавший с Осеевского моста в городе Шадринске, скончался в больнице Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к родственникам погибшего. По его словам, на ремонтируемом мосту могло отсутствовать ограждение.

«В больнице Кургана умер мужчина, который 21 августа упал с ремонтируемого Осеевского моста в Шадринске. Он был в нетрезвом состоянии. Трагедия могла произойти из-за отсутствия должного ограждения», — сказал собеседник.

По словам источника, шадринец работал строителем, но не участвовал в ремонтных работах на мосту. После падения его доставили в больницу Кургана, где он скончался через несколько дней.

В СУ СКР по Курганской области URA.RU подтвердили информацию о смерти пострадавшего мужчины. «По данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства и причины смерти уточняются», — ответили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске возникли проблемы с ремонтом мостов. В июле субподрядчик из Саратова бросил объекты и расторг договор в одностороннем порядке. По словам представителя компании, это произошло из-за нехватки денег.

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Мужчина, упавший с Осеевского моста в городе Шадринске, скончался в больнице Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к родственникам погибшего. По его словам, на ремонтируемом мосту могло отсутствовать ограждение. «В больнице Кургана умер мужчина, который 21 августа упал с ремонтируемого Осеевского моста в Шадринске. Он был в нетрезвом состоянии. Трагедия могла произойти из-за отсутствия должного ограждения», — сказал собеседник. По словам источника, шадринец работал строителем, но не участвовал в ремонтных работах на мосту. После падения его доставили в больницу Кургана, где он скончался через несколько дней. В СУ СКР по Курганской области URA.RU подтвердили информацию о смерти пострадавшего мужчины. «По данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства и причины смерти уточняются», — ответили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске возникли проблемы с ремонтом мостов. В июле субподрядчик из Саратова бросил объекты и расторг договор в одностороннем порядке. По словам представителя компании, это произошло из-за нехватки денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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