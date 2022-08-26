26 августа 2022

Дом в центре Челябинска эвакуировали из-за горящей крыши

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы покинули горящее здание самостоятельно Фото:

Жильцы многоквартирного дома в центре Челябинска эвакуировались из-за пожара на крыше. Возгорание произошло в пятиэтажном здании на улице Воровского, 13Б.

«Произошло возгорание на крыше, площадь 1 квадратный метр. Задымления в подъезде не было. Самостоятельно эвакуировался 21 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы выложили видеозапись инцидента в соцсетях. На ней видно, что во дворе дома работают несколько пожарных машин, в том числе автолестница.

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Жильцы многоквартирного дома в центре Челябинска эвакуировались из-за пожара на крыше. Возгорание произошло в пятиэтажном здании на улице Воровского, 13Б. «Произошло возгорание на крыше, площадь 1 квадратный метр. Задымления в подъезде не было. Самостоятельно эвакуировался 21 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы выложили видеозапись инцидента в соцсетях. На ней видно, что во дворе дома работают несколько пожарных машин, в том числе автолестница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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