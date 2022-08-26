Дом в центре Челябинска эвакуировали из-за горящей крыши

Жильцы покинули горящее здание самостоятельно Фото: Илья Московец © URA.RU

Жильцы многоквартирного дома в центре Челябинска эвакуировались из-за пожара на крыше. Возгорание произошло в пятиэтажном здании на улице Воровского, 13Б.

«Произошло возгорание на крыше, площадь 1 квадратный метр. Задымления в подъезде не было. Самостоятельно эвакуировался 21 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы выложили видеозапись инцидента в соцсетях. На ней видно, что во дворе дома работают несколько пожарных машин, в том числе автолестница.