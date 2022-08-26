Медведев напомнил французам о происхождении США

27 августа 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев напомнил, что США произошли из европейских колоний Фото: Владимир Андреев © URA.RU Французам следует помнить, что США произошли из Европы, а не наоборот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Я хочу пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории. Помнить о том, что США произошли из Европы, а не наоборот», — сказал Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Ранее президент России Владимир Путин назвал страны, не способные принимать суверенные решения, колониями, передает «Национальная служба новостей». Соединенные Штаты Америки были образованы в результате колонизации Англии, Шотландии, Франции, Швеции, Испании и Нидерландов в конце XV века.

Французам следует помнить, что США произошли из Европы, а не наоборот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Я хочу пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории. Помнить о том, что США произошли из Европы, а не наоборот», — сказал Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Ранее президент России Владимир Путин назвал страны, не способные принимать суверенные решения, колониями, передает «Национальная служба новостей». Соединенные Штаты Америки были образованы в результате колонизации Англии, Шотландии, Франции, Швеции, Испании и Нидерландов в конце XV века.