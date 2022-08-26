26 августа 2022

Медведев напомнил французам о происхождении США

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ХХ съезд партии
Дмитрий Медведев напомнил, что США произошли из европейских колоний Фото:

Французам следует помнить, что США произошли из Европы, а не наоборот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Я хочу пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории. Помнить о том, что США произошли из Европы, а не наоборот», — сказал Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

Ранее президент России Владимир Путин назвал страны, не способные принимать суверенные решения, колониями, передает «Национальная служба новостей». Соединенные Штаты Америки были образованы в результате колонизации Англии, Шотландии, Франции, Швеции, Испании и Нидерландов в конце XV века.

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Французам следует помнить, что США произошли из Европы, а не наоборот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Я хочу пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории. Помнить о том, что США произошли из Европы, а не наоборот», — сказал Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Ранее президент России Владимир Путин назвал страны, не способные принимать суверенные решения, колониями, передает «Национальная служба новостей». Соединенные Штаты Америки были образованы в результате колонизации Англии, Шотландии, Франции, Швеции, Испании и Нидерландов в конце XV века.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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