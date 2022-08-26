Пермские ученые смогут получить премию в 200 тысяч рублей

За первую степень в конкурсе выдается премия 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученые Пермского края смогут получить премию в 200 тысяч рублей за научные работы, открытия, изобретения и научно-исследовательские разработки. Закон «О премиях Пермского края в области науки» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ученым, удостоенным премии первой степени, вручаются 200 тысяч рублей, а второй степени — 100 тысяч рублей. Также им присваивается звание „Лауреат премии Пермского края в области науки“, выдаются почетные диплом и знак», — пишется в законе. В том случае, если в конкурсе побеждает коллектив, то премия делится между всеми участниками.

Законодательным Собранием Пермского края 25 августа 2022 года был принят закон «О премиях Пермского края в области науки». Премии за первую степень будут присуждаться без учета возраста, но за вторую смогут побороться только молодые ученые, не достигшие 35 лет.

Ранее проект этого закона был внесен губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Подходы к выдаче премий за достижения в науке поменяли для того, чтобы вовлечь пермскую молодежь в решение важных научных задач, стоящих перед страной и регионом.