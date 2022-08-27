Тюменка Алена Водонаева считает Екатеринбург лучше родного города

27 августа 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Алена Водонаева родилась в Тюмени, но не считает его самым любимым городом Фото: Штерн Эдуард © URA.RU Блогер и ведущая Алена Водонаева составила список своих любимых городов России, в котором Екатеринбург оказался выше Тюмени, где она родилась. Всего в ее рейтинге оказалось шесть городов, среди которых лидером оказалась Москва. Свое мнение она высказала в соцсети Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Мой топ городов России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи/Адлер, Екатеринбург, Тюмень, Казань», — написала ведущая. Она также уточнила, что хочет посетить Алтай, Байкал, Камчатку, Владивосток и Калининград. Алена Водонаева родилась в Тюмени, где также работала журналистом. Известность она получила благодаря участию в телепроекте «Дом 2», где снималась с 2004 по 2007 год. В 2022 году была участницей второго сезона шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. В настоящее время девушка является блогером и ведущей. Ранее URA.RU сообщало, что Водонаева считает Тюмень городом, который воспитал в ней жесткость и циничность. При этом она рассказала, что соскучилась по областной столице и отметила ее изменения.

Блогер и ведущая Алена Водонаева составила список своих любимых городов России, в котором Екатеринбург оказался выше Тюмени, где она родилась. Всего в ее рейтинге оказалось шесть городов, среди которых лидером оказалась Москва. Свое мнение она высказала в соцсети Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Мой топ городов России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи/Адлер, Екатеринбург, Тюмень, Казань», — написала ведущая. Она также уточнила, что хочет посетить Алтай, Байкал, Камчатку, Владивосток и Калининград. Алена Водонаева родилась в Тюмени, где также работала журналистом. Известность она получила благодаря участию в телепроекте «Дом 2», где снималась с 2004 по 2007 год. В 2022 году была участницей второго сезона шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. В настоящее время девушка является блогером и ведущей. Ранее URA.RU сообщало, что Водонаева считает Тюмень городом, который воспитал в ней жесткость и циничность. При этом она рассказала, что соскучилась по областной столице и отметила ее изменения.