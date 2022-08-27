27 августа 2022
26 августа 2022

Пьяный свердловчанин начал угрожать ножом силовикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
Свердловчанин угрожал ножом полицейским, которые приехали его задерживать Фото:

В Сысерти (Свердловская область) мужчина в алкогольном опьянение с ножом в руке начал угрожать полицейским, приехавшим его задерживать. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

«Заметив полицейских, правонарушитель попытался скрыться в лесном массиве. При попытке его задержания, мужчина развернулся в сторону сотрудников и, держа в руке нож, начал сокращать дистанцию с ними, высказывая при этом угрозы физической расправы», — рассказали представители ведомства.

Инцидент произошел из-за того, что перед этим мужчина угрожал топором своей сожительнице. На место происшествия приехали сотрудники полиции. «На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. В связи с чем, заместитель командира отдельного взвода ППСП произвел предупредительный выстрел в воздух и в направлении нападавшего, причинив ему ранения обеих ног», — сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Силовики оказали мужчине первую помощь, после его госпитализировали в Екатеринбург. Ранее свердловчанин был неоднократно судим за кражу и убийство.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин во время допроса попытался убить следователя. После случившегося мужчину приговорили к 13 годам колонии.

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В Сысерти (Свердловская область) мужчина в алкогольном опьянение с ножом в руке начал угрожать полицейским, приехавшим его задерживать. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области. «Заметив полицейских, правонарушитель попытался скрыться в лесном массиве. При попытке его задержания, мужчина развернулся в сторону сотрудников и, держа в руке нож, начал сокращать дистанцию с ними, высказывая при этом угрозы физической расправы», — рассказали представители ведомства. Инцидент произошел из-за того, что перед этим мужчина угрожал топором своей сожительнице. На место происшествия приехали сотрудники полиции. «На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. В связи с чем, заместитель командира отдельного взвода ППСП произвел предупредительный выстрел в воздух и в направлении нападавшего, причинив ему ранения обеих ног», — сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области. Силовики оказали мужчине первую помощь, после его госпитализировали в Екатеринбург. Ранее свердловчанин был неоднократно судим за кражу и убийство. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин во время допроса попытался убить следователя. После случившегося мужчину приговорили к 13 годам колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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