Пьяный свердловчанин начал угрожать ножом силовикам

Свердловчанин угрожал ножом полицейским, которые приехали его задерживать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сысерти (Свердловская область) мужчина в алкогольном опьянение с ножом в руке начал угрожать полицейским, приехавшим его задерживать. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

«Заметив полицейских, правонарушитель попытался скрыться в лесном массиве. При попытке его задержания, мужчина развернулся в сторону сотрудников и, держа в руке нож, начал сокращать дистанцию с ними, высказывая при этом угрозы физической расправы», — рассказали представители ведомства.

Инцидент произошел из-за того, что перед этим мужчина угрожал топором своей сожительнице. На место происшествия приехали сотрудники полиции. «На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. В связи с чем, заместитель командира отдельного взвода ППСП произвел предупредительный выстрел в воздух и в направлении нападавшего, причинив ему ранения обеих ног», — сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Силовики оказали мужчине первую помощь, после его госпитализировали в Екатеринбург. Ранее свердловчанин был неоднократно судим за кражу и убийство.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин во время допроса попытался убить следователя. После случившегося мужчину приговорили к 13 годам колонии.