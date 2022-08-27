В Тюмени проверят больницу, где не заметили отек мозга у пациента

Врачей тюменской ОКБ № 2 ранее обвинили в халатности Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменском департаменте здравоохранения сообщили, что проведут проверку в областной клинической больнице (ОКБ) № 2 из-за обвинений в халатности врачей. Ранее жительница города рассказала, что в учреждении не смогли выявить отека мозга и подозрение на острый энцефалит, который обнаружили при платном осмотре уже в ОКБ № 1.

«На данный момент в медицинском учреждении проводится проверка контроля качества оказания медицинских услуг. По ее результатам будут приняты соответствующие меры», — сообщили порталу «Нашгород» в региональном депздраве.

Ситуация произошла 22 августа, когда родные пожилой женщины привезли ее в больницу с жалобами на головную боль. В ОКБ № 2 после осмотра невролога, результатов КТ и МРТ не нашли проблем и рекомендовали повторить исследования через полгода. На следующий день родные обратились за помощью в ОКБ № 1, где обнаружили отек мозга и заподозрили острый энцефалит.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь человека из-за домофона, через который они не смогли дозвониться до пациента. В региональном департаменте здравоохранения агентству объяснили, почему врачи не пытались позвонить в соседние квартиры.