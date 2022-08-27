27 августа 2022
26 августа 2022

В операционной больницы в Коркино произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии нового пожарного депо. Карабаш. Челябинская область, мчс, огнеборцы, пожарные
Пожар потушили оперативно Фото:

В городской больнице в Коркино (Челябинская область) произошло возгорание оборудования в операционной. Из опасной зоны эвакуировали персонал и пациентов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о задымлении в травматологическом корпусе больницы поступило около 10 утра 28 августа. Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны четырех малоподвижных пациентов. Еще 13 человек, из них 7 человек персонала, вышли на свежий воздух самостоятельно», — рассказали в пресс-службе.

Очаг возгорания, короткое замыкание оборудования с последующим горением, был в операционной больницы на втором этаже. При пожаре никто не пострадал. Что стало причиной пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания. В МЧС попросили должностных лиц медучреждений внимательно следить за состоянием электрооборудования и вовремя проводить его ревизию.

Возгорание случилось в операционной

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В городской больнице в Коркино (Челябинская область) произошло возгорание оборудования в операционной. Из опасной зоны эвакуировали персонал и пациентов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Сообщение о задымлении в травматологическом корпусе больницы поступило около 10 утра 28 августа. Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны четырех малоподвижных пациентов. Еще 13 человек, из них 7 человек персонала, вышли на свежий воздух самостоятельно», — рассказали в пресс-службе. Очаг возгорания, короткое замыкание оборудования с последующим горением, был в операционной больницы на втором этаже. При пожаре никто не пострадал. Что стало причиной пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания. В МЧС попросили должностных лиц медучреждений внимательно следить за состоянием электрооборудования и вовремя проводить его ревизию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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