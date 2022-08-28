Москве планировалось провести несогласованный пробег vip-автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организаторов несогласованного заезда на vip-автомобилях в Москве в качестве наказания должны отправить в Донбасс в рамках российской спецоперации на Украине. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, а московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить „пробег“ по столице. Может, их призвать на помощь армии? Воевать они не умеют, а помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам» — написал сенатор в своем telegram-канале.

Ранее в Москве планировалось провести несогласованный пробег, в котором должны были принять участие более 200 элитных иномарок. Водители собирались проехать в Подмосковье для участия в ралли. Из-за того, что ралли не было согласовано, владельцев машин задержали, а сами автомобили оказались на штрафстоянке. Организатор автопробега также уже задержан.

На Украине проходит вынужденная российская спецоперация по демилитаризации и денацификации территории. Российские военные спасают население Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.