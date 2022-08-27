27 августа 2022
26 августа 2022

В Златоусте пропала девятилетняя девочка

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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Розыском ребенка занимается полиция Фото:

В Златоусте (Челябинская область) днем 28 августа пропала девятилетняя Айгуль Хакимова. По словам родных, она могла уйти в лес в районе Чапаевского поселка.

«Айуль Хакимова, 23 декабря 2012 года рождения, ушла из дома в 15:30 в Чапаевском поселке с улицы 4-я Литейная, 33. Со слов мамы, может быть в лесу. Была одета в белую футболку с сердечками, шорты синие и розовые кеды», — рассказали URA.RU представители семьи девочки.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что заявление о пропаже ребенка поступило. Ведутся розыскные мероприятия.

Девочки нет с 15:30, она могла уйти в лес

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В Златоусте (Челябинская область) днем 28 августа пропала девятилетняя Айгуль Хакимова. По словам родных, она могла уйти в лес в районе Чапаевского поселка. «Айуль Хакимова, 23 декабря 2012 года рождения, ушла из дома в 15:30 в Чапаевском поселке с улицы 4-я Литейная, 33. Со слов мамы, может быть в лесу. Была одета в белую футболку с сердечками, шорты синие и розовые кеды», — рассказали URA.RU представители семьи девочки. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что заявление о пропаже ребенка поступило. Ведутся розыскные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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