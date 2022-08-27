В Златоусте пропала девятилетняя девочка

28 августа 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Розыском ребенка занимается полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) днем 28 августа пропала девятилетняя Айгуль Хакимова. По словам родных, она могла уйти в лес в районе Чапаевского поселка. «Айуль Хакимова, 23 декабря 2012 года рождения, ушла из дома в 15:30 в Чапаевском поселке с улицы 4-я Литейная, 33. Со слов мамы, может быть в лесу. Была одета в белую футболку с сердечками, шорты синие и розовые кеды», — рассказали URA.RU представители семьи девочки. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что заявление о пропаже ребенка поступило. Ведутся розыскные мероприятия. Девочки нет с 15:30, она могла уйти в лес предоставлено Татьяной Кузнецовой

В Златоусте (Челябинская область) днем 28 августа пропала девятилетняя Айгуль Хакимова. По словам родных, она могла уйти в лес в районе Чапаевского поселка. «Айуль Хакимова, 23 декабря 2012 года рождения, ушла из дома в 15:30 в Чапаевском поселке с улицы 4-я Литейная, 33. Со слов мамы, может быть в лесу. Была одета в белую футболку с сердечками, шорты синие и розовые кеды», — рассказали URA.RU представители семьи девочки. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что заявление о пропаже ребенка поступило. Ведутся розыскные мероприятия.