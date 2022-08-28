В Волгоградской области загорелся рынок. Видео

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На рынке в Волжском загорелась кровля Фото:

В городе Волжском, который находится в Волгоградской области, загорелась кровля рынка. Информацию приводит пресс-служба МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 61Б. Горит кровля крытого рынка на общей площади на площади 100 квадратных метров», — передает ведомство в своем telegram-канале.

Персонал и покупатели уже эвакуированы. О пострадавших не сообщается. На месте работают 16 единиц техники и 49 сотрудников. От МЧС РФ — 36 человек и 11 единиц техники.

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В городе Волжском, который находится в Волгоградской области, загорелась кровля рынка. Информацию приводит пресс-служба МЧС России. «Поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 61Б. Горит кровля крытого рынка на общей площади на площади 100 квадратных метров», — передает ведомство в своем telegram-канале. Персонал и покупатели уже эвакуированы. О пострадавших не сообщается. На месте работают 16 единиц техники и 49 сотрудников. От МЧС РФ — 36 человек и 11 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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